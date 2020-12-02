Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 грудня

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В Україні станом на 2 грудня зафіксовано 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 447 осіб;

летальних випадків – 169;

одужало – 13 882 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 758 264 особи;

одужало – 369 054 особи;

летальних випадків – 12 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 74 012 випадків;

Вінницька область – 17 715 випадків;

Волинська область – 24 791 випадок;

Дніпропетровська область – 40 148 випадків;

Донецька область – 23 752 випадки;

Житомирська область – 30 233 випадки;

Закарпатська область – 23 646 випадків;

Запорізька область – 32 555 випадків;

Івано-Франківська область – 37 546 випадків;

Київська область – 39 503 випадки;

Кіровоградська область – 5 506 випадків;

Луганська область – 6 467 випадків;

Львівська область – 47 477 випадків;

Миколаївська область – 19 448 випадків;

Одеська область – 46 985 випадків;

Полтавська область – 23 291 випадок;

Рівненська область – 31 798 випадків;

Сумська область – 30 354 випадки;

Тернопільська область – 28 375 випадків;

Харківська область – 56 361 випадок;

Херсонська область – 10 659 випадків;

Хмельницька область – 30 228 випадків;

Черкаська область – 24 046 випадків;

Чернівецька область – 34 150 випадків;

Чернігівська область – 19 218 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 грудня