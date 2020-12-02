Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 грудня

02 груд. 2020
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В Україні станом на 2 грудня зафіксовано 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Також за минулу добу
  • госпіталізовано – 1 447 осіб;
  • летальних випадків – 169;
  • одужало – 13 882 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 758 264 особи;
  • одужало – 369 054 особи;
  • летальних випадків – 12 717;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 74 012 випадків;
  • Вінницька область – 17 715 випадків;
  • Волинська область – 24 791 випадок;
  • Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
  • Донецька область – 23 752 випадки;
  • Житомирська область – 30 233 випадки;
  • Закарпатська область – 23 646 випадків;
  • Запорізька область – 32 555 випадків;
  • Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
  • Київська область – 39 503 випадки;
  • Кіровоградська область – 5 506 випадків;
  • Луганська область – 6 467 випадків;
  • Львівська область – 47 477 випадків;
  • Миколаївська область – 19 448 випадків;
  • Одеська область – 46 985 випадків;
  • Полтавська область – 23 291 випадок;
  • Рівненська область – 31 798 випадків;
  • Сумська область – 30 354 випадки;
  • Тернопільська область – 28 375 випадків;
  • Харківська область – 56 361 випадок;
  • Херсонська область – 10 659 випадків;
  • Хмельницька область – 30 228 випадків;
  • Черкаська область – 24 046 випадків;
  • Чернівецька область – 34 150 випадків;
  • Чернігівська область – 19 218 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 грудня
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

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