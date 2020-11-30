Санітарний лікар розповів, у яких випадках при COVID-19 потрібно приймати антибіотики

Завантажте мобільний додаток сайту

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада розповів, коли є потреба в антибіотиках під час захворювання на коронавірус. Про це пише УП Життя, передає NNS.

Лікар зазначив, що при COVID-19 антибіотики варто приймати лише тоді, коли поруч з коронавірусною інфекцією розвинулось бактеріальне захворювання.

"Сьогодні антибактеріальні препарати не діють та неактивні на вірус. Тому встановлення діагнозу COVID-19 – це не є прямим показом до застосування антибіотиків. Довіряйте своїм лікарям та не займайтеся самопризначенням антибіотиків. Антибіотики призначаються лише тоді, коли є переконливі докази того, що до вірусної інфекції приєдналась бактеріальна. Оскільки антибіотики діють виключно на антибактеріальну інфекцію",

– пояснив санітарний лікар.

Заступник міністра закликає утриматися від профілактичного вживання антибіотиків.

При цьому зазначає, що в Україні помітно збільшилась кількість продажів та використання антибіотиків у лікарнях.

"На фоні епідемії коронавірусної хвороби у нас значно зростають продажі антибіотиків у аптеках та значно збільшується використання антибіотиків у закладах охорони здоров'я. Зокрема тих, що надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. МОЗ сьогодні додатково в резерв для ковідних лікарень перерозподіляє 400 тис. флаконів "Меропенему" і 700 тис. таблеток "Амоксициліну". Ці антибіотики будуть перебувати у резерві для того, щоб лікувати хворих з коронавірусною хворобою, у випадку, якщо це буде необхідно",

– розповів Ляшко.

Санітарний лікар застерігає, що бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини.

"Хотів би нагадати усім, беручи у руки антибіотик, пам'ятайте – це невідновний ресурс людства. Сьогодні у нас чергова загроза формування антибіотикорезистентності, яка показує, що в разі безконтрольного вживання антибіотиків людство може втратити такий ресурс як антибіотико терапію",

– додав Ляшко.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 листопада