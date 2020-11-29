В Україні перевірять всі лікарні після трагедії у Львові

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Міністерство охорони здоров'я направило спеціальну комісію для розслідування смерті двох пацієнтів на апаратах ШВЛ у Жовківській лікарні, що на Львівщині. Також відбудуться перевірки обладнання по всіх лікарнях країни.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - повідомляє NNS , посилаючись на Громадське.

Міністр зазначив, що після відключення апаратів ШВЛ лікарі Жовківської районної лікарні боролися за життя пацієнтів за допомогою мішка Амбу. Водночас лікарня забезпечена аварійним дизель-генератором, який не перемикався автоматично.

«Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі»,

— написав Степанов.

Нагадаємо, поліція Львівської області почала розслідування смерті двох пацієнтів на апаратах ШВЛ у Жовківській лікарні після того, як у закладі зникло електропостачання.

Після перевірки правоохоронці встановили, що пацієнти померли від дихальної недостатності, хоча в лікарні були два електричні генератори, щоб поновити роботу ШВЛ.

Поліція відкрила дві кримінальні справи через смерть пацієнтів: за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та за ч. 2 ст. 119 (Убивство за необережністю) Кримінального кодексу. Наразі триває досудове розслідування, максимальна санкція за цими статтями — до восьми років позбавлення волі.

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