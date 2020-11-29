На Львівщині через вимкнення світла в лікарні померли двоє пацієнтів на ШВЛ

Завантажте мобільний додаток сайту

У лікарні міста Жовква Львівської області двоє людей померли через відключення електрики та припинення роботи апаратів ШВЛ. Інцидент розслідують правоохоронці. Про це NNS повідомляє, посилаючись на УНІАН.

Як повідомляється на сайті нацполіції Львівської області, 28 листопада правоохоронці натрапили у соцмережах на повідомлення про те, що у Жовкві через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померли двоє людей.

Поліція розпочала перевірку. Встановлено, що увечері 27 листопада у лікарні вимкнулась електрика. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє пацієнтів віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність.

Поліція також встановила, що в лікарні були в наявності два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Однак їх так і не задіяли.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії.