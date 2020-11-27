Рекорд. Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 27 листопада

- 27 лист. 2020
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Після вчорашнього рекорду по кількості нових випадків коронавірусу в Україні сьогодні — 27 листопада, знову рекорд. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 069 осіб;
- летальних випадків – 192;
- одужало – 8 843 особи;
- здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 693 407 осіб;
- одужало – 326 238 осіб;
- летальних випадків – 11 909;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 65 539 випадків;
- Вінницька область – 16 710 випадків;
- Волинська область – 23 273 випадки;
- Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
- Донецька область – 21 786 випадків;
- Житомирська область – 28 481 випадок;
- Закарпатська область – 22 748 випадків;
- Запорізька область – 28 229 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
- Київська область – 35 235 випадків;
- Кіровоградська область – 4 824 випадки;
- Луганська область – 6 061 випадок;
- Львівська область – 44 509 випадків;
- Миколаївська область – 17 167 випадків;
- Одеська область – 41 501 випадок;
- Полтавська область – 20 701 випадок;
- Рівненська область – 29 875 випадків;
- Сумська область – 26 590 випадків;
- Тернопільська область – 27 050 випадків;
- Харківська область – 54 028 випадків;
- Херсонська область – 9 633 випадки;
- Хмельницька область – 28 350 випадків;
- Черкаська область – 21 402 випадки;
- Чернівецька область – 33 018 випадків;
- Чернігівська область – 17 113 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.