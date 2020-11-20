У ДБР назвали кількість покараних за злочини проти Майдану

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У Держбюро розслідувань розповіли, скількох людей було покарано за злочини проти Майдану. Про це пише РБК-Україна, передає NNS.

Зазначається, що з 2020 року розслідуванням справ, пов'язаних з акціями протесту в ході Революції гідності, займається виключно Державне бюро розслідувань (ДБР). Це пов'язано з тим, що наприкінці листопада минулого року Генеральна прокуратура втратила право вести слідство.

З урахуванням цього "майданівські справи" передали з ГПУ в ДБР. Також в спеціально створене управління перевели частину колишніх співробітників прокуратури, які раніше займалися цими провадженнями.

На запит РБК-Україна у Держбюро повідомили, що розслідують 80 справ, пов'язаних з подіями на Майдані. Крім того, три кримінальних провадження стосуються вбивств силовиків під час протестів.

За рік до кримінальної відповідальності по справі Майдану притягнуто 34 особи. У розшуку знаходяться 82 підозрюваних.

В більшості своїй "новими" підозрюваними у справах ДБР стали колишні прокурори і слідчі, які клопотали про арешти майданівців.

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