Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 листопада

16 лист. 2020
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9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників. Про це NNS повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та  Одеській (633) областях.

Також за минулу добу
  • госпіталізовано – 1 100 осіб;
  • летальних випадків – 94;
  • одужало – 2 753 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 545 689 осіб;
  • одужало – 244 197 осіб;
  • летальних випадків – 9 697;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 51 499 випадків;
  • Вінницька область – 13 948 випадків;
  • Волинська область – 18 936 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
  • Донецька область – 17 201 випадок;
  • Житомирська область – 22 847 випадків;
  • Закарпатська область – 19 559 випадків;
  • Запорізька область – 19 291 випадок;
  • Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
  • Київська область – 25 141 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 710 випадків;
  • Луганська область – 5 169 випадків;
  • Львівська область – 37 466 випадків;
  • Миколаївська область – 12 633 випадки;
  • Одеська область – 33 415 випадків;
  • Полтавська область – 15 262 випадки;
  • Рівненська область – 25 210 випадків;
  • Сумська область – 18 324 випадки;
  • Тернопільська область – 23 757 випадків;
  • Харківська область – 48 179 випадків;
  • Херсонська область – 7 126 випадків;
  • Хмельницька область – 23 136 випадків;
  • Черкаська область – 13 478 випадків;
  • Чернівецька область – 28 336 випадків;
  • Чернігівська область – 11 557 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 листопада
Автор: NNS - Національна служба новин

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