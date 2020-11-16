Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 листопада

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9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників. Про це NNS повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 100 осіб;

летальних випадків – 94;

одужало – 2 753 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 545 689 осіб;

одужало – 244 197 осіб;

летальних випадків – 9 697;

проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 51 499 випадків;

Вінницька область – 13 948 випадків;

Волинська область – 18 936 випадків;

Дніпропетровська область – 22 069 випадків;

Донецька область – 17 201 випадок;

Житомирська область – 22 847 випадків;

Закарпатська область – 19 559 випадків;

Запорізька область – 19 291 випадок;

Івано-Франківська область – 28 440 випадків;

Київська область – 25 141 випадок;

Кіровоградська область – 3 710 випадків;

Луганська область – 5 169 випадків;

Львівська область – 37 466 випадків;

Миколаївська область – 12 633 випадки;

Одеська область – 33 415 випадків;

Полтавська область – 15 262 випадки;

Рівненська область – 25 210 випадків;

Сумська область – 18 324 випадки;

Тернопільська область – 23 757 випадків;

Харківська область – 48 179 випадків;

Херсонська область – 7 126 випадків;

Хмельницька область – 23 136 випадків;

Черкаська область – 13 478 випадків;

Чернівецька область – 28 336 випадків;

Чернігівська область – 11 557 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 листопада