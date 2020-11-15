Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 листопада

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В Україні станом на ранок 15 листопада 2020 року — 535 тисяч 857 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 227 особи;

летальних випадків – 95;

одужало – 2 633 особи;

здійснено тестувань за добу – 44 505 (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 535 857 осіб;

одужало – 241 444 особи;

летальних випадків – 9 603;

проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 50 620 випадків;

Вінницька область – 13 844 випадки;

Волинська область – 18 676 випадків;

Дніпропетровська область – 21 222 випадки;

Донецька область – 16 983 випадки;

Житомирська область – 22 225 випадків;

Закарпатська область – 19 384 випадки;

Запорізька область – 18 484 випадки;

Івано-Франківська область – 27 986 випадків;

Київська область – 24 493 випадки;

Кіровоградська область – 3 651 випадок;

Луганська область – 5 147 випадків;

Львівська область – 36 894 випадки;

Миколаївська область – 12 340 випадків;

Одеська область – 32 782 випадки;

Полтавська область – 14 966 випадків;

Рівненська область – 24 969 випадків;

Сумська область – 17 859 випадків;

Тернопільська область – 23 555 випадків;

Харківська область – 47 599 випадків;

Херсонська область – 6 967 випадків;

Хмельницька область – 22 879 випадків;

Черкаська область – 12 996 випадків;

Чернівецька область – 27 917 випадків;

Чернігівська область – 11 419 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

Станом на ранок 15 листопада коронавірус поширився загалом у 218 країнах і територіях, вразивши вже 54,3 млн жителів планети. Тільки за останню добу було діагностовано рекордних більш ніж 657 тисяч нових випадків хвороби.