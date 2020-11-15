Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 листопада

- 15 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 15 листопада 2020 року — 535 тисяч 857 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.
10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 227 особи;
- летальних випадків – 95;
- одужало – 2 633 особи;
- здійснено тестувань за добу – 44 505 (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 535 857 осіб;
- одужало – 241 444 особи;
- летальних випадків – 9 603;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
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Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 50 620 випадків;
- Вінницька область – 13 844 випадки;
- Волинська область – 18 676 випадків;
- Дніпропетровська область – 21 222 випадки;
- Донецька область – 16 983 випадки;
- Житомирська область – 22 225 випадків;
- Закарпатська область – 19 384 випадки;
- Запорізька область – 18 484 випадки;
- Івано-Франківська область – 27 986 випадків;
- Київська область – 24 493 випадки;
- Кіровоградська область – 3 651 випадок;
- Луганська область – 5 147 випадків;
- Львівська область – 36 894 випадки;
- Миколаївська область – 12 340 випадків;
- Одеська область – 32 782 випадки;
- Полтавська область – 14 966 випадків;
- Рівненська область – 24 969 випадків;
- Сумська область – 17 859 випадків;
- Тернопільська область – 23 555 випадків;
- Харківська область – 47 599 випадків;
- Херсонська область – 6 967 випадків;
- Хмельницька область – 22 879 випадків;
- Черкаська область – 12 996 випадків;
- Чернівецька область – 27 917 випадків;
- Чернігівська область – 11 419 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
Станом на ранок 15 листопада коронавірус поширився загалом у 218 країнах і територіях, вразивши вже 54,3 млн жителів планети. Тільки за останню добу було діагностовано рекордних більш ніж 657 тисяч нових випадків хвороби.