Майже 12 тисяч. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 листопада

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Станом на 09:00 13 листопада в Україні зафіксовано новий сумний рекорд по кількості нових випадків коронавірусу, зафіксованих за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова і на Телеграм-канал Блискавка.

За добу 12 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Також за останню добу.

госпіталізовано – 1 587 осіб;

летальних випадків – 172;

одужало – 6 155 осіб;

здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 512 652 особи;

одужало – 233 849 осіб;

летальних випадків – 9 317;

проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Кількість захворювань в регіонах

1. Місто Київ — 48 646 осіб інфіковані за весь час (+1083 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).

2. Харківська область — 46 137 (+668).

3. Львівська область — 36 000 (+465).

4. Одеська область — 31 332 (+628).

5. Чернівецька область — 27 140 (+441).

6. Івано-Франківська область — 26 824 (+572).

7. Рівненська область — 24 045 (+460).

8. Київська область — 23 103 (+672)

9. Тернопільська область — 23 012 (+214).

10. Хмельницька область — 21 954 (+562).

11. Житомирська область — 21 138 (+549).

12. Дніпропетровська область — 19 909 (+740).

13. Закарпатська область — 18 832 (+362).

14. Волинська область — 18 004 (+394).

15. Запорізька область — 16 811 (+727).

16. Сумська область — 16 781 (+680).

17. Донецька область — 16 025 (+547).

18. Полтавська область — 14 327 (+560).

19. Вінницька область — 13 367 (+214).

20. Черкаська область — 11 673 (+350).

21. Миколаївська область — 11 646 (+273).

22. Чернігівська область — 11 020 (+216).

23. Херсонська область — 6485 (+213).

24. Луганська область — 4940 (+118).

25. Кіровоградська область — 3501 (+79).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Більше 11 тисяч! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 листопада