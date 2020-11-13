Майже 12 тисяч. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 листопада

- 13 лист. 2020
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Станом на 09:00 13 листопада в Україні зафіксовано новий сумний рекорд по кількості нових випадків коронавірусу, зафіксованих за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова і на Телеграм-канал Блискавка.
За добу 12 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.
Також за останню добу.
- госпіталізовано – 1 587 осіб;
- летальних випадків – 172;
- одужало – 6 155 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 512 652 особи;
- одужало – 233 849 осіб;
- летальних випадків – 9 317;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Кількість захворювань в регіонах
- 1. Місто Київ — 48 646 осіб інфіковані за весь час (+1083 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
- 2. Харківська область — 46 137 (+668).
- 3. Львівська область — 36 000 (+465).
- 4. Одеська область — 31 332 (+628).
- 5. Чернівецька область — 27 140 (+441).
- 6. Івано-Франківська область — 26 824 (+572).
- 7. Рівненська область — 24 045 (+460).
- 8. Київська область — 23 103 (+672)
- 9. Тернопільська область — 23 012 (+214).
- 10. Хмельницька область — 21 954 (+562).
- 11. Житомирська область — 21 138 (+549).
- 12. Дніпропетровська область — 19 909 (+740).
- 13. Закарпатська область — 18 832 (+362).
- 14. Волинська область — 18 004 (+394).
- 15. Запорізька область — 16 811 (+727).
- 16. Сумська область — 16 781 (+680).
- 17. Донецька область — 16 025 (+547).
- 18. Полтавська область — 14 327 (+560).
- 19. Вінницька область — 13 367 (+214).
- 20. Черкаська область — 11 673 (+350).
- 21. Миколаївська область — 11 646 (+273).
- 22. Чернігівська область — 11 020 (+216).
- 23. Херсонська область — 6485 (+213).
- 24. Луганська область — 4940 (+118).
- 25. Кіровоградська область — 3501 (+79).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.