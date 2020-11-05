ВАКС закрив справу проти Труханова за недостовірне декларування

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Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міського голови Одеси Геннадія Труханова у недостовірному декларуванні, оскільки Конституційний суд України скасував відповідальність за цією статтею.

Таке рішення 5 листопада ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло» з посиланням на трансляцію засідання, передає NNS.

«Клопотання захисника Геннадія Труханова Олександра Лисака – задовольнити частково. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Труханова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ»,

– оголосив головуючий суддя.

Нагадаємо, за даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою посадовець упродовж 2015-2016 рр був пов'язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов'язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу.

Мером Одеси незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року — на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2017 року. 11 березня 2019 року меру Одеси повідомили про підозру. Під час досудового розслідування детективи Національного бюро також встановили факти незаконного збагачення Одеського міського голови на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів. Справу за цим епізодом закрито відповідно до рішення Конституційного суду. 3 травня НАБУ завершило слідство у справі. В межах цієї справи НАБУ вивчило рух коштів по рахунках співмешканки Труханова.

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Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, зокрема: КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.