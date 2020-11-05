За відсутність маски у транспорті штрафуватимуть на місці - Степанов

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В Україні можуть ввести штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок, протокол виписуватимуть на місці, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це на брифінгу 5 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Причому протокол складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали в суд, а суд потім вирішував – накладати штраф чи не накладати. У результаті цього у нас менше 5% – 3% навіть – були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій",

— сказав Степанов.

Раніше ми писали: У МОЗ озвучили, як планують посилити карантин

Він уточнив, що після прийняття закону працюватиме такий самий механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху.

А штраф зможуть виписувати як працівники Нацполіції, так і представники епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів із проханням підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів, зокрема, за відсутінсть масок у приміщенні і транспорті.

NNS писала про це тут: Українців почнуть штрафувати за порушення карантину на місці: деталі