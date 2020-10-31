Українців почнуть штрафувати за порушення карантину на місці: деталі

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Українців збираються штрафувати за порушення карантинних обмежень відразу на місці, пише Оbozrevatel, передає NNS.

Як повідомив в ефірі "112 Україна" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, відповідний законопроект буде розглянутий на наступній сесії Верховної Ради.

"На порядку денному наступної сесії Верховної Ради України є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати відразу на місці порушника",

– сказав він.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, що штрафи за відмову носіння масок будуть складати від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 грн.

"Це та сума штрафу, яка має накладатися на людей, що не дотримуються правил носіння масок у відповідних закладах та спорудах",

– зазначив він.

За словами глави МОЗ, він розуміє, що це непопулярна міра, але вона дуже важлива для безпеки людей.

Карати збираються і тих, хто впускає в громадський транспорт, торгові центри та інші установи відвідувачів з надітими неправильно масками. Юрособам в такому випадку доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн, про це йдеться в законопроекті №3890.

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