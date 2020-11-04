В МОН сделали ВАЖНОЕ заявление не только для школьников

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Министерство образования и науки Украины прокомментировало информацию относительно зимних каникул в Украине. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы МОН, размещенном на официальном сайте Минобразования.

В МОН уточнили, что информация об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года является недостоверной, передает NNS со ссылкой на Минобразования.

Отмечается, что министерство не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.

"Образовательный процесс в заведениях образования организуется в соответствии с законами Украины "Об образовании", "О среднем образовании", другими актами законодательства, образовательной программы (образовательными программами) учебного заведения и направлен на выявление и развитие способностей и дарований личности, ее индивидуальных способностей, достижения результатов обучения, прогресса в развитии, в том числе формирование и применение соответствующих компетенций, определенных государственными стандартами",

- сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней, добавили в пресс-службе МОН.