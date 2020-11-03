Зимние каникулы в школе: дети будут отдыхать дважды

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С понедельника, 2 ноября, в украинских школах возобновился учебный процесс и большинство детей вернулось с осенних каникул. Однако, в некоторых школах ученики продолжают обучаться дистанционно, сообщает NNS со ссылкой на Тудей.

Эпидемия обостряется, и в Министерстве образования уже официально изменили даты зимних каникул во всех учебных заведениях, чтобы родители и дети знали к чему готовиться, такая информация размещена на Телеграм-канале Universe News.

Согласно официальному письму от Кабинета министров, в этом году у школьников будет двое зимних каникул. В первый раз дети отправятся на зимние каникулы 28 декабря и будут отдыхать по 10 января следующего года включительно. Второй этап каникул стартует с 15 февраля 2021 года и продлится до 21 февраля.

У студентов таких длинных каникул не предвидится. Они пойдут отмечать зимние праздники 28 декабря, и после 10 января вернутся к учебе.

По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, Украина практически полностью готова перейти на дистанционное обучение. Однако, многие против, в том числе руководители школ в тех городах, которые оказались в "красной" зоне. Например, в Ужгороде мэрия не хочет останавливать образовательный процесс в городе и закрывать садики со школами, хотя это предусмотрено карантинными ограничениями. Мэр города настаивает на том, чтобы дистанционным сделать обучение только 5-11 классов. А что касается детсадов, то с августа в Ужгороде коронавирусом заболело 2 ребенка, поэтому закрывать садики там не видят оснований.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, в Киеве также не намерены переводить все школы на дистанционное обучение. На сегодняшний день на карантин в столице закрыты 8 школ. После каникул к учебе вернулись 428 школ Киева.