«Укрзалізниця» припинила продаж квитків з ряду міст: перелік

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В «Укрзалізниці» ввечері 1 листопада попередили, що після півночі понеділка призупиняють продаж квитків із низки станцій, відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Радіо Свобода».

З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій:

Берегове,

Волосянка-Закарпатська,

Великий Березний,

Кострино,

Перечин,

Ставне,

Ужгород,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Славута-1,

Шепетівка.

Оскільки вказані населені пункти внесені до «червоної зони», то до врегулювання ситуації із поширенням коронавірусної інфекції поїзди проїжджатимуть через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком, додали в УЗ.

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