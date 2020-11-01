Після коронавірусу може бути нова пандемія - вчені

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Вчені попереджають про ризики нової пандемії після COVID-19, а коронавірус став наслідком впливу людини на навколишнє середовище, вважають вони – повідомляє NNS з посиланням на Соцпортал.

У майбутньому світу можуть загрожувати нові пандемії. До такого висновку прийшла міжнародна група вчених, об'єднаних в Міжурядова науково-політичну платформу з питань біорізноманіття та природних ресурсів (IPBES), сказано в їх доповіді.

На думку дослідників, COVID-19 є не продуктом дикої природи, а результатом впливу людини на навколишнє середовище.

Ризик нової пандемії обумовлений експоненціально зростаючими антропогенними змінами. Отже, звинувачувати дику природу в появі хвороб помилково, оскільки причина їх появи - діяльність людини і вплив цієї діяльності на навколишнє середовище, - сказано в доповіді.

Ученіе нагадують, що COVID-19 стала шостою пандемією після спалаху грипу 1918 року. Останнім часом щорічно фіксується поява не менше п'яти захворювань, які мають потенціал глобального поширення і оголошення пандемії.

Динаміка виникла, головним чином, через комплекс факторів, пов'язаних з надмірною активністю людини. В тому числі, мова йде про руйнівну експлуатації навколишнього середовища внаслідок більш агресивного землекористування, вирубки лісів, розширення сільського господарства, настання на дику природу. Це порушує взаємодію в дикій природі на рівні мікроорганізмів і зближує їх контакт з людиною, - вважають спеціалісті.

Також, на думку вчених, на ризик виникнення нової пандемії впливають кліматичні зміни; втрата біорізноманіття, пов'язана з трансформацією ландшафтів; поява нових збудників у земноводних та інших видів тварин.

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