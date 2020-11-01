Медики назвали главный симптом алкоголизма на ранней стадии

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Алкоголик - это человек, который не может контролировать свою тягу к спиртному. Ему постоянно хочется пить, поэтому для проверки нужно всего лишь взять с него обещание, что некоторое длительное время он не будет употреблять алкоголь.

Разумеется, человек скажет, что для него это не составит трудностей, однако, если он не сможет сдержать обещание - то результат будет говорить сам за себя.

Специалисты рекомендуют в таком случае не усиливать давление на человека, имеющего проблемы с алкоголем, поскольку это может только усилить его пагубное пристрастие. Психологи утверждают, что люди начинают злоупотреблять спиртным из-за проблем в жизни: сильного стресса, глубоких душевных переживаний, трудной работы или от обычной скуки.

Хорошим способом лечения алкоголизма на ранней стадии является отвлечение. Страдающего от зависимости можно отвлечь новым хобби, либо путешествием. Примечательно, что алкоголики не в силах сами победить свою болезнь. Им в обязательном порядке нужна помощь и поддержка близких людей.