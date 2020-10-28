В Україні подовжили режим надзвичайної ситуації

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Уряд України продовжив термін дії режиму надзвичайної ситуації в країні до 31 грудня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання www.dw.com.

Кабінет міністрів України у середу, 28 жовтня, продовжив режим надзвичайної ситуації у зв'язку з епідемією коронавірусу до 31 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації до 31 грудня. У світі і в Україні рівень захворюваності на COVID-19 зростає. Тому ми продовжуємо посилену роботу всіх служб, залучених до запобігання поширенню захворювання. Уряд також продовжить тісну координацію своїх дій із місцевою владою",

- написав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу підтвердили 7474 випадки зараження коронавірусому, 165 хворих померли, що є рекордною добовою кількістю жертв.

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 363 тисячі випадків інфікування, померли 6755 людей з підтвердженим зараженням коронавірусом.

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