Шмигаль не бачить можливості для тотального карантину

Завантажте мобільний додаток сайту

Прем'єр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді не хочуть і не бачать можливості введення тотального карантину для протидії поширенню COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

Відповідну заяву Шмигаль зробив у коментарі журналістам в після голосування у Львові в неділю.

"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон",

- сказав прем’єр.

Шмигаль також зазначив, що на даний момент кількості ліжок для хворих в Україні достатньо.

"Звичайно, в тих областях – а це Київ, Донецька та Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем – ми готуємо розгортання мобільних госпіталів",

- повідомив він.

Нагадаємо, 19 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що критичною для медичної системи ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді в Україні введуть жорсткий карантин. Пізніше в Уряді робили заяву, що жорсткий карантин введуть, якщо в Україні буде по 15 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

Раніше ми повідомляли: Как после каникул будут работать школы: заявление МОН