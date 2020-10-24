Как после каникул будут работать школы: заявление МОН

- 24 жовт. 2020
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В Украине после осенних каникул 30 октября ученики смогут вернуться в школы в тех регионах, где очную форму обучения будет позволять эпидемическая ситуация. В городах из "красной" зоны школьники будут учиться дистанционно.
Об этом заявил в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает NNS.
Чиновник отметил, что если ситуация с заболеванием COVID-19 будет ухудшаться, то не исключен и самый жесткий сценарий с полным закрытием школ, как это было весной.
"Будем надеяться на лучший сценарий, но если будет хуже, то конечно - это дистанционное обучение",
- заявил Шкарлет.
В министерстве рассчитывают, что после каникул в школах может возобновиться очная форма обучения для учеников 1-4 классов в полноформатном режиме в очной форме.
"Если же это будет "красная" зона, то там школьники останутся на дистанционной или в смешанной формах",
- сказал руководитель МОН Украины.
Также Шкарлет рассказал, что методики и материалы для дистанционного обучения в школах Украины уже наработаны.
Кроме того, в проекте госбюджета на 2021 год заложили 1 миллиард гривен на такие нужды (на надбавки учителям, покупку дезинфекторов и средств индивидуальной защиты).