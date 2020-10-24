«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків до міст з «червоної зони»: список

- 24 жовт. 2020
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Укрзалізниця ухвалила рішення відновити 26 жовтня продаж квитків до міст, які потрапили до «червоної зони» карантину. Обмеження вводилися у зв’язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт УЗ.
З опівночі понеділка, 26 жовтня, коли набере чинності нове карантинне зонування, «Укрзалізниця» поверне в продаж квитки на потяги в міста «червоної зони». Також рішення було прийнято за результатами засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій:
- Івано-Франківськ,
- Дубно, Здолбунів,
- Хмельницький,
- Тернопіль,
- Гречани,
- Славута,
- Волочиськ,
- Дунаївці,
- ім. Т. Шевченка,
- Суми.
Водночас з 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск, поїзди курсуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися у встановленому порядку.