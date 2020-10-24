«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків до міст з «червоної зони»: список

24 жовт. 2020
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Укрзалізниця ухвалила рішення відновити 26 жовтня продаж квитків до міст, які потрапили до «червоної зони» карантину. Обмеження вводилися у зв’язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт УЗ.

З опівночі понеділка, 26 жовтня, коли набере чинності нове карантинне зонування, «Укрзалізниця» поверне в продаж квитки на потяги в міста «червоної зони». Також рішення було прийнято за результатами засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій:
  • Івано-Франківськ,
  • Дубно, Здолбунів,
  • Хмельницький,
  • Тернопіль,
  • Гречани,
  • Славута,
  • Волочиськ,
  • Дунаївці,
  • ім. Т. Шевченка,
  • Суми.

Водночас з 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск, поїзди курсуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися у встановленому порядку.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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