«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків до міст з «червоної зони»: список

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Укрзалізниця ухвалила рішення відновити 26 жовтня продаж квитків до міст, які потрапили до «червоної зони» карантину. Обмеження вводилися у зв’язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт УЗ.

З опівночі понеділка, 26 жовтня, коли набере чинності нове карантинне зонування, «Укрзалізниця» поверне в продаж квитки на потяги в міста «червоної зони». Також рішення було прийнято за результатами засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій:

Івано-Франківськ,

Дубно, Здолбунів,

Хмельницький,

Тернопіль,

Гречани,

Славута,

Волочиськ,

Дунаївці,

ім. Т. Шевченка,

Суми.

Водночас з 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск, поїзди курсуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися у встановленому порядку.

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