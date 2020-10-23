Зимовий час: що буде з графіком руху поїздів

Завантажте мобільний додаток сайту

«Укрзалізниця» скоригувала графік руху поїздів 25 жовтня з урахуванням переходу на зимовий час та переведення стрілок на годину назад о 4 ранку, - повідомляє NNS з посиланням на офіційний сайт «УЗ».

«Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 25 жовтня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника. З 25 жовтня 2020 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу»,

– пояснили в «УЗ».

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад. У Міністерстві енергетики заявляли, що перехід на зимовий час дозволяє економити споживання вугілля.

Раніше ми повідомляли: В Україні оновили карантинні зони: повний список