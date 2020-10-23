Псування бюлетенів з "опитуванням Зеленського" можуть кваліфікувати як дрібне хуліганство - МВС

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Псування бюлетенів зі всеукраїнським опитуванням президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів може бути кваліфіковане правоохоронними органами як «дрібне хуліганство».Про це в інтерв'ю НВ розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає NNS.

Зазначимо, напередодні брати-письменники Дмитро та Віталій Капранови закликали українців псувати бюлетені з опитуванням президента.

«Для себе ми визначилися — треба підійти до столика з опитуванням, перевернути його, розкидати і порвати документи і головне — не завдавати нікому ушкоджень! Якщо не буде бійки, вам не буде чого закинути — статус опитувальників невідомий, папери не є матеріальною цінністю, власник цього всього не визначений. Одним словом, не бійтеся, максимум, що вам світить — це розмова з поліцією»,

— написали вони у Facebook.

Коментуючи заклик Капранових Геращенко відповів:

«Я думаю, це буде [кваліфіковано як] дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги братів Капранових, якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку».

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття «Дрібне хуліганство» передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Водночас Геращенко додав, що проведення «опитування Зеленського» дійсно може збільшити кількість конфліктних ситуацій в день виборів.

Нагадуємо, 13 жовтня Зеленський записав відеозвернення із закликом прийти на виборчі дільниці в день виборів 25 жовтня.

За його словами, в цей день крім виборів відбудеться всеукраїнське опитування виборців — українцям запропонують відповісти на п'ять питань:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Опитування пройде у вигляді голосування своєрідними бюлетенями біля виборчих дільниць. Участь у ньому буде добровільною. Офіс президента заявив, що воно не матиме юридичних наслідків. А оплачуватиме його партія «Слуга Народу».

Раніше ми писали: На Зеленського подали до суду: вимагають скасувати опитування в день виборів