На Зеленського подали до суду: вимагають скасувати опитування в день виборів

- 22 жовт. 2020
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До Окружного адміністративного суду Києва подали позов з вимогою скасувати всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів. Про це пише НВ, передає NNS.
Як повідомляє пресслужба суду, позивач — житель Івано-Франківської області, який просить визнати незаконним проведення такого опитування та зобов’язати Зеленського утриматися від його проведення 25 жовтня.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.
Нагадуємо, 13 жовтня Володимир Зеленський записав відеозвернення із закликом прийти на виборчі дільниці в день виборів 25 жовтня.
За його словами, цього дня, крім виборів, відбудеться всеукраїнське опитування виборців — українцям запропонують відповісти на п’ять питань.
Українців закликають відповісти:
1. Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?
2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?
3. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?
4. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу — щоб зменшити біль у важких хворих?
5. Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Як стало відомо, опитання профінансує партія «Слуга народу».
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