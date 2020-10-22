На Зеленського подали до суду: вимагають скасувати опитування в день виборів

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До Окружного адміністративного суду Києва подали позов з вимогою скасувати всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів. Про це пише НВ, передає NNS.

Як повідомляє пресслужба суду, позивач — житель Івано-Франківської області, який просить визнати незаконним проведення такого опитування та зобов’язати Зеленського утриматися від його проведення 25 жовтня.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Нагадуємо, 13 жовтня Володимир Зеленський записав відеозвернення із закликом прийти на виборчі дільниці в день виборів 25 жовтня.

За його словами, цього дня, крім виборів, відбудеться всеукраїнське опитування виборців — українцям запропонують відповісти на п’ять питань.

Українців закликають відповісти:

1. Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

3. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

4. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу — щоб зменшити біль у важких хворих?

5. Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Як стало відомо, опитання профінансує партія «Слуга народу».

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