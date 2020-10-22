До 30-річчя незалежності України у Києві пройде військовий парад: указ Зеленського

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 30-ї річниці незалежності України. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, передає NNS.

Військовий парад до Дня Незалежності відбудеться на Хрещатику та Майдані Незалежності 24 серпня 2021 року.

Організацію та проведення військового параду до 30-ї річниці незалежності поклали на Кабінет міністрів України.

Також планується покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників війни на Донбасі

До свята мають виготовити ювілейну монету та поштову марку.

Також на День Незалежності відбудуться урочистості за участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Крім того планується провести конференції, круглі столи, виставки і т.д.

Нагадаємо, у 2019 та у 2020 роках Зеленський провів парад до Дня Незалежності без військових та військової техніки.

Читайте ще: Зеленський підписав Закон "Про розвідку"