Місцеві вибори: в МОЗ нагадали правила для голосування в умовах пандемії

Завантажте мобільний додаток сайту

Очільник Міністерства охорони здоров'я напередодні місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, нагадав про дотримання санітарних правил на виборчих дільницях. Про це пише Суспільне, передає NNS.

Як повідомив міністр під час брифінгу 21 жовтня, перед початком роботи голова окружної комісії повинен визначити відповідальну особу, яка буде перед входом опитувати виборців щодо наявності симптомів респіраторних захворювань.

"Це стосується усіх осіб, які приходять для голосування. Також те, що стосується членів окружної або дільничної виборчої комісії, в них обов'язково буде проведення опитування, і будь-яка людина з ознаками респіраторної хвороби або з підвищеною температурою вище за 37,2 повинна покинути відповідне приміщення та звернутися до лікаря про медичну допомогу",

— наголосив Степанов.

Він також зазначив, що під час підготовки до виборів обмежуються масові заходи у закритих приміщеннях. Міністр уточнив, що це стосується відвідування закладів освіти, на території яких розташовані виборчі комісії.

На вході до приміщення для голосування обов'язково мають бути обладнані місця зі спиртовмісними дезинфікуючими засобами. Також на вході буде нанесено розмітку, яка вказуватиме на необхідність дотримання соціальної дистанції.

"За можливості обов'язково треба забезпечити окремий вхід та вихід з приміщення для голосування. Це робиться для того, щоб розвести в такий спосіб потоки людей",

— зазначив очільник МОЗ.

Кількість людей на виборчій дільниці має бути обмежена: не більше трьох людей біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені. Також, за словами міністра, усі стільці мають бути без тканини, щоб можна було проводити дезінфекцію приміщення та меблів у ньому.

Читайте ще: Нові рекорди! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 жовтня