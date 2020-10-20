Степанов розповів, коли в Україні введуть жорсткий карантин

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністерство охорони здоров'я розробило спеціальний план реагування влади на загрози Covid-19 в Україні. Алгоритм складається з чотирьох параметрів, на базі яких влада організовує медичну допомогу українцям. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главред.

Відповідну заяву зробив глава МОЗ Максим Степанов під час свого виступу у Верховній Раді у вівторок, 20 жовтня.

"Ми розробили детальний план, який враховує здатність системи охорони здоров'я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки",

- сказав міністр.

На першому рівні, за словами Степанова, медична допомога розрахована на 5-7 тисяч прецедентів захворювання на Covid-19 на день.

Другий рівень реагування включається в разі заповненості лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом на 70% в цілому по території країни. Приблизна кількість хворих на день - 8-10 тисяч.

"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. У такому випадку ми збільшимо, як я говорив раніше, кількість ліжок у закладах охорони здоров'я на 30% всього ліжкового фонду. Це 52 000 ліжок",

- додав чиновник.

Вже на третьому рівні, до якого готується держава, кількість хворих складе від 11 до 15 тисяч за добу. В такому випадку будуть зайняті не менше 85% лікарняних ліжок.

У цьому випадку, стверджує Степанов, будуть введені серйозні протиепідемічні заходи, серед яких – мобілізація працівників медичної та соціальної сфери.

"Тут додатково до заходів другого рівня ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні із застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки", -

додав міністр.

І вже на четвертому рівні, у разі діагностування близько 20 тисяч хворих коронавірусом за добу, можливості держави у сфері охорони здоров'я вичерпаються.

"Тут ми будемо змушені вводити активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги",

- підкреслив Степанов.

Раніше ми повідомляли: У МОЗ озвучили найгірший прогноз: 35 тисяч вірусних захворювань на добу