Вперше більше 6 тисяч. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 жовтня

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17 жовтня (станом на 9:00) в Україні 293 тисячі 641 випадків коронавірусу. Померли 5 517 людей (+109 летальних випадків підтверджено за добу — це рекорд). Одужали – 124 113 (+2 194). Досі хворіють - 164 011. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-видання Блискавка.

За минулу добу 16 жовтня зафіксували 6 410 нових випадків за добу, і це новий рекорд. Наразі коронавірус виявлено:

Місто Київ — 30 010 осіб інфіковані за весь час (+598 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Харківська область — 27 929 (+472).

Львівська область — 24 539 (+368).

Одеська область — 18 519 (+506).

Чернівецька область — 17 450 (+247).

Тернопільська область — 17 160 (+244).

Івано-Франківська область — 16 377 (+214).

Рівненська область — 15 646 (+248).

Київська область — 12 439 (+232).

Закарпатська область — 11 626 (+165).

Дніпропетровська область — 10 721 (+464).

Волинська область — 10 682 (+167).

Хмельницька область — 10 480 (+382).

Житомирська область — 9539 (+253).

Сумська область — 8524 (+272).

Вінницька область — 8233 (+163).

Донецька область — 6776 (+118).

Черкаська область — 6619 (+232).

Чернігівська область — 6582 (+203).

Запорізька область — 6259 (+97).

Полтавська область — 5738 (+269).

Миколаївська область — 5567 (+231).

Херсонська область — 2380 (+116).

Луганська область — 2334 (+105).

Кіровоградська область — 1512 (+44).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 жовтня

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