Вперше більше 6 тисяч. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 жовтня

17 жовт. 2020
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17 жовтня (станом на 9:00) в Україні 293 тисячі 641 випадків коронавірусу. Померли 5 517 людей (+109 летальних випадків підтверджено за добу — це рекорд). Одужали – 124 113 (+2 194). Досі хворіють - 164 011. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-видання Блискавка.

За минулу добу 16 жовтня зафіксували 6 410 нових випадків за добу, і це новий рекорд. Наразі коронавірус виявлено:

  • Місто Київ — 30 010 осіб інфіковані за весь час (+598 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Харківська область — 27 929 (+472).
  • Львівська область — 24 539 (+368).
  • Одеська область — 18 519 (+506).
  • Чернівецька область — 17 450 (+247).
  • Тернопільська область — 17 160 (+244).
  • Івано-Франківська область — 16 377 (+214).
  • Рівненська область — 15 646 (+248).
  • Київська область — 12 439 (+232).
  • Закарпатська область — 11 626 (+165).
  • Дніпропетровська область — 10 721 (+464).
  • Волинська область — 10 682 (+167).
  • Хмельницька область — 10 480 (+382).
  • Житомирська область — 9539 (+253).
  • Сумська область — 8524 (+272).
  • Вінницька область — 8233 (+163).
  • Донецька область — 6776 (+118).
  • Черкаська область — 6619 (+232).
  • Чернігівська область — 6582 (+203).
  • Запорізька область — 6259 (+97).
  • Полтавська область — 5738 (+269).
  • Миколаївська область — 5567 (+231).
  • Херсонська область — 2380 (+116).
  • Луганська область — 2334 (+105).
  • Кіровоградська область — 1512 (+44).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 жовтня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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