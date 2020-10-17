Вперше більше 6 тисяч. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 жовтня

- 17 жовт. 2020
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17 жовтня (станом на 9:00) в Україні 293 тисячі 641 випадків коронавірусу. Померли 5 517 людей (+109 летальних випадків підтверджено за добу — це рекорд). Одужали – 124 113 (+2 194). Досі хворіють - 164 011. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-видання Блискавка.
За минулу добу 16 жовтня зафіксували 6 410 нових випадків за добу, і це новий рекорд. Наразі коронавірус виявлено:
- Місто Київ — 30 010 осіб інфіковані за весь час (+598 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Харківська область — 27 929 (+472).
- Львівська область — 24 539 (+368).
- Одеська область — 18 519 (+506).
- Чернівецька область — 17 450 (+247).
- Тернопільська область — 17 160 (+244).
- Івано-Франківська область — 16 377 (+214).
- Рівненська область — 15 646 (+248).
- Київська область — 12 439 (+232).
- Закарпатська область — 11 626 (+165).
- Дніпропетровська область — 10 721 (+464).
- Волинська область — 10 682 (+167).
- Хмельницька область — 10 480 (+382).
- Житомирська область — 9539 (+253).
- Сумська область — 8524 (+272).
- Вінницька область — 8233 (+163).
- Донецька область — 6776 (+118).
- Черкаська область — 6619 (+232).
- Чернігівська область — 6582 (+203).
- Запорізька область — 6259 (+97).
- Полтавська область — 5738 (+269).
- Миколаївська область — 5567 (+231).
- Херсонська область — 2380 (+116).
- Луганська область — 2334 (+105).
- Кіровоградська область — 1512 (+44).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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