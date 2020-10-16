Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 жовтня

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В Україні станом на ранок 16 жовтня 2020 року — 287 тисяч 231 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!

Найбільш складна ситуація в Харківській області (+544), Одеській області (+502), Києві (+455), Дніпропетровській області (+423) і Хмельницькій області (+414).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 408 людей (+106 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 121 919 пацієнтів (+2269 осіб за добу).

Активних хворих в Україні на ранок 16 жовтня — 159 904.

По областях (за кількістю інфікованих за весь час + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 29 412 осіб інфіковані (+455).

2. Харківська область — 27 457 (+544).

3. Львівська область — 24 171 (+365).

4. Одеська область — 18 013 (+502).

5. Чернівецька область — 17 203 (+199).

6. Тернопільська область — 16 916 (+216).

7. Івано-Франківська область — 16 163 (+208).

8. Рівненська область — 15 398 (+212).

9. Київська область — 12 207 (+229).

10. Закарпатська область — 11 461 (+156).

11. Волинська область — 10 515 (+195).

12. Дніпропетровська область — 10 257 (+423).

13. Хмельницька область — 10 098 (+414).

14. Житомирська область — 9286 (+156).

15. Сумська область — 8252 (+269).

16. Вінницька область — 8070 (+129).

17. Донецька область — 6658 (+167).

18. Черкаська область — 6387 (+230).

19. Чернігівська область — 6379 (+200).

20. Запорізька область — 6162 (+150).

21. Полтавська область — 5469 (+243).

22. Миколаївська область — 5336 (+129).

23. Херсонська область — 2264 (+69).

24. Луганська область — 2229 (+104).

25. Кіровоградська область — 1468 (+28).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 16 жовтня у світі 39,1 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. + 399 тисяч нових випадків за добу — рекорд!

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