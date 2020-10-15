Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 жовтня

- 15 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 15 жовтня 2020 року — 281 тисяча 239 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 302 людини (+73 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 119 650 пацієнтів (+951 осіб за добу).
Активних хворих в Україні на ранок 15 жовтня — 156 287.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 28 957 осіб інфіковані за весь час (+445 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Харківська область — 26 913 (+651).
3. Львівська область — 23 806 (+332).
4. Одеська область — 17 511 (+162).
5. Чернівецька область — 17 004 (+176).
6. Тернопільська область — 16 700 (+222).
7. Івано-Франківська область — 15 955 (+190).
8. Рівненська область — 15 186 (+160).
9. Київська область — 11 978 (+227).
10. Закарпатська область — 11 305 (+136).
11. Волинська область — 10 320 (+180).
12. Дніпропетровська область — 9834 (+220).
13. Хмельницька область — 9684 (+193).
14. Житомирська область — 9130 (+269).
15. Сумська область — 7983 (+271).
16. Вінницька область — 7941 (+96).
17. Донецька область — 6491 (+244).
18. Чернігівська область — 6179 (+141).
19. Черкаська область — 6157 (+110).
20. Запорізька область — 6012 (+112).
21. Полтавська область — 5226 (+133).
22. Миколаївська область — 5207 (+155).
23. Херсонська область — 2195 (+83).
24. Луганська область — 2125 (+110).
25. Кіровоградська область — 1440 (+44).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 15 жовтня у світі 38,7 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. + 381 тисяча нових випадків за добу — рекорд!
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