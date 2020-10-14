У Міносвіти розробляють дистанційні курси для школярів

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У Кабміні виділили кошти, які спрямують на розробку і розміщення навчальних програм і курсів для дистанційного навчання. Про це повідомив В. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує NNS з посиланням на Судово-юридичну газету в Україні.

Відомо, що вже з 15 жовтня школярі з усіх регіонів країни підуть на осінні канікули, а ось після їх закінчення 31 жовтня цілком можливо введення віддаленої або змішаної форми навчання. В обох випадках знадобляться спеціальні програми, щоб навчання не ставало турботою батьків, а було повноцінним, з участю вчителів та відповідно до шкільної програми.

В. о. міністра освіти і науки зазначив, що для проведення якісного онлайн-навчання потрібні курси з математики та інших предметів. Саме для цього був розглянутий проект, суттю якого є розширення спрямування бюджетних програм.

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