В Україні подовжили карантин і ввели нові обмеження

- 13 жовт. 2020
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В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 13 жовтня, - повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у зв'язку з різким зростанням захворюваності коронавірусом у світі та в Україні, уряд діє згідно з епідеміологічною ситуацією.
Крім того, введені нові заборони й будуть діяти нові карантинні правила для мешканців України.
Правила проведення масових зібрань та кількість осіб
- В "зеленій" зоні будуть дозволені масові заходи в кількості не більше 50 осіб за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра і масочного режиму.
- У "жовтій" – не більше 30 осіб.
- У "помаранчевій" – не більше 20 осіб.
Правила проведення спортивних заходів
Проведення спортивних заходів дозволено, але без глядачів. Виняток - міжнародні змагання, де присутність глядачів можлива за особливим дозволом МОЗ.
Правила навчання у навчальних закладах
Всім закладам середньої освіти рекомендується встановити канікули з 15 по 30 жовтня.
Всім училищах, технікумам і закладам вищої освіти рекомендується перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.
Також Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок заборонив роботу закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, окрім доставки і замовлень навинос.
"Пропонується посилити протиепідемічні заходи на різних рівнях. Зокрема, пропонується впровадити обмеження на роботу ресторанів та інших закладів усередині не пізніше 22:00 у "зеленій", "жовтій" і "помаранчевій" зонах. Тобто робота з 22:00 до 7:00 закладів громадського харчування без організації дозвілля буде заборонена, крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки та замовлень навинос",
- пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.
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