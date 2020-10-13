Україна закриває контрольно-пропускний пункт на Луганщині

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Україна тимчасово закриває контрольно-пропускний пункт на Луганщині через поширення коронавірусної інфекції. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС,

Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини. Враховуючи нестачу медичного персоналу та засобів протидії захворюванню, окупанти не спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію,

- йдеться в повідомленні штабу.

З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, збереження життя та здоров’я громадян, за наказом Командувача об’єднаних сил, у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» у період з 15 жовтня до 31 жовтня 2020 року пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється.

Як виняток, за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру, Командувачем ОС може бути прийняте окреме рішення щодо пропуску осіб у зазначеному контрольному пункті.