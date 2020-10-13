Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 жовтня

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13 жовтня (станом на 9:00) в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

За добу зафіксовано 5 133 нових випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 726 випадків;

Волинська область — 9 955 випадків;

Дніпропетровська область — 9 272 випадки;

Донецька область — 5 961 випадок;

Житомирська область — 8 661 випадок;

Закарпатська область — 11 042 випадки;

Запорізька область — 5 762 випадки;

Івано-Франківська область — 15 580 випадків;

Кіровоградська область — 1 355 випадків;

м. Київ — 28 090 випадків;

Київська область — 11 525 випадків;

Львівська область — 23 129 випадків;

Луганська область — 1 917 випадків;

Миколаївська область — 4 867 випадків;

Одеська область — 17 047 випадків;

Полтавська область — 4 906 випадків;

Рівненська область — 14 868 випадків;

Сумська область — 7 485 випадків;

Тернопільська область — 16 250 випадків;

Харківська область — 25 625 випадків;

Херсонська область — 2 024 випадки;

Хмельницька область — 9 230 випадків;

Чернівецька область — 16 649 випадків;

Черкаська область — 5 849 випадків;

Чернігівська область — 5 812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 жовтня

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