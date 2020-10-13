Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 жовтня

13 жовт. 2020
Перегляди: 398

Завантажте мобільний додаток сайту

13 жовтня (станом на 9:00) в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

За добу зафіксовано 5 133 нових випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 726 випадків;
  • Волинська область — 9 955 випадків;
  • Дніпропетровська область — 9 272 випадки;
  • Донецька область — 5 961 випадок;
  • Житомирська область — 8 661 випадок;
  • Закарпатська область — 11 042 випадки;
  • Запорізька область — 5 762 випадки;
  • Івано-Франківська область — 15 580 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 355 випадків;
  • м. Київ — 28 090 випадків;
  • Київська область — 11 525 випадків;
  • Львівська область — 23 129 випадків;
  • Луганська область — 1 917 випадків;
  • Миколаївська область — 4 867 випадків;
  • Одеська область — 17 047 випадків;
  • Полтавська область — 4 906 випадків;
  • Рівненська область — 14 868 випадків;
  • Сумська область — 7 485 випадків;
  • Тернопільська область — 16 250 випадків;
  • Харківська область — 25 625 випадків;
  • Херсонська область — 2 024 випадки;
  • Хмельницька область — 9 230 випадків;
  • Чернівецька область — 16 649 випадків;
  • Черкаська область — 5 849 випадків;
  • Чернігівська область — 5 812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 жовтня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Автор: NNS - Національна служба новин
...

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі