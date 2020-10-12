Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 жовтня

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12 жовтня (станом на 9:00) в Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 015 летальних (+43 за добу), 114 410 пацієнтів одужали (+903). Загалом проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 4 420 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 27 693 особи інфіковані за весь час (+196 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Харківська область — 25 186 (+741).

Львівська область — 22 788 (+200).

Одеська область — 16 770 (+165).

Чернівецька область — 16 488 (+169).

Тернопільська область — 15 992 (+194).

Івано-Франківська область — 15 379 (+182).

Рівненська область — 14 696 (+203).

Київська область — 11 309 (+213).

Закарпатська область — 10 935 (+85).

Волинська область — 9791 (+146).

Хмельницька область — 9011 (+219).

Дніпропетровська область — 8967 (+186).

Житомирська область — 8464 (+138).

Вінницька область — 7637 (+68).

Сумська область — 7280 (+418).

Донецька область — 5699 (+50).

Черкаська область — 5668 (+70).

Чернігівська область — 5621 (+103).

Запорізька область — 5589 (+128).

Миколаївська область — 4708 (+162).

Полтавська область — 4621 (+244).

Херсонська область — 1985 (+93).

Луганська область — 1852 (+26).

Кіровоградська область — 1325 (+21).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 жовтня до Центру надійшло 4 342 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 333 713 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 жовтня

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