Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 жовтня

- 12 жовт. 2020
- Перегляди: 205
Завантажте мобільний додаток сайту
12 жовтня (станом на 9:00) в Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 015 летальних (+43 за добу), 114 410 пацієнтів одужали (+903). Загалом проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 4 420 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 27 693 особи інфіковані за весь час (+196 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Харківська область — 25 186 (+741).
- Львівська область — 22 788 (+200).
- Одеська область — 16 770 (+165).
- Чернівецька область — 16 488 (+169).
- Тернопільська область — 15 992 (+194).
- Івано-Франківська область — 15 379 (+182).
- Рівненська область — 14 696 (+203).
- Київська область — 11 309 (+213).
- Закарпатська область — 10 935 (+85).
- Волинська область — 9791 (+146).
- Хмельницька область — 9011 (+219).
- Дніпропетровська область — 8967 (+186).
- Житомирська область — 8464 (+138).
- Вінницька область — 7637 (+68).
- Сумська область — 7280 (+418).
- Донецька область — 5699 (+50).
- Черкаська область — 5668 (+70).
- Чернігівська область — 5621 (+103).
- Запорізька область — 5589 (+128).
- Миколаївська область — 4708 (+162).
- Полтавська область — 4621 (+244).
- Херсонська область — 1985 (+93).
- Луганська область — 1852 (+26).
- Кіровоградська область — 1325 (+21).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 жовтня до Центру надійшло 4 342 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 333 713 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 жовтня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України