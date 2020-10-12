Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 жовтня

12 жовт. 2020
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12 жовтня (станом на 9:00) в Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 015 летальних (+43 за добу), 114 410 пацієнтів одужали (+903). Загалом проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 4 420 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Місто Київ — 27 693 особи інфіковані за весь час (+196 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Харківська область — 25 186 (+741).
  • Львівська область — 22 788 (+200).
  • Одеська область — 16 770 (+165).
  • Чернівецька область — 16 488 (+169).
  • Тернопільська область — 15 992 (+194).
  • Івано-Франківська область — 15 379 (+182).
  • Рівненська область — 14 696 (+203).
  • Київська область — 11 309 (+213).
  • Закарпатська область — 10 935 (+85).
  • Волинська область — 9791 (+146).
  • Хмельницька область — 9011 (+219).
  • Дніпропетровська область — 8967 (+186).
  • Житомирська область — 8464 (+138).
  • Вінницька область — 7637 (+68).
  • Сумська область — 7280 (+418).
  • Донецька область — 5699 (+50).
  • Черкаська область — 5668 (+70).
  • Чернігівська область — 5621 (+103).
  • Запорізька область — 5589 (+128).
  • Миколаївська область — 4708 (+162).
  • Полтавська область — 4621 (+244).
  • Херсонська область — 1985 (+93).
  • Луганська область — 1852 (+26).
  • Кіровоградська область — 1325 (+21).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 жовтня до Центру надійшло 4 342 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 333 713 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 жовтня
12 жовтня (станом на 9:00) в Україні 265 454 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 015 летальних (+43 за добу), 114 410 пацієнтів одужали (+903). Загалом проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням...
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