Дострокові осінні канікули: МОН направило листи місцевим управлінням освіти

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністерство освіти і науки України направило листа керівникам місцевих органів управління у сфері освіти та керівникам закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти щодо рекомендацій проведення канікул с 15 по 30 жовтня цього року. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які посилаються на пресслужбу Міністерства.

“Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня 2020 року включно, внісши для цього необхідні зміни до структури/тривалості навчального року”,

— сказано у листі.

Додається, що такі додаткові заходи необхідні, щоб мінімізувати безпосередні фізичні контакти між учасниками освітнього процесу в умовах стрімкого підвищення рівня захворюваності на COVID-19, а також збільшення кількості випадків інфікування педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти та науки буде рекомендувати перейти на дистанційне навчання вищим навчальним закладам з 15 жовтня по 15 листопада.

Нагадаємо, напередодні, за результатом обговорення під час наради у Президента Володимира Зеленського, в Україні тимчасово оголосили перехід на дистанційну форму навчання у вищих навчальних закладах.

Зокрема, т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет закликав місцеву владу знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей у школах. Пізніше Шкарлет уточнив графік канікул для закладів середньої освіти — з 15 до 30 жовтня включно.

Зі слів Шкарлета, примусово студентів з гуртожитків на час дистанційного навчання ніхто виселяти не буде.

Раніше ми повідомляли: В яких регіонах школи можуть перевести на дистанційне навчання - пояснення МОЗ

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України