Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 жовтня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 11 жовтня 2020 року — 261 тисяча 034 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли в Україні 4 972 людини (+85 летальних випадків підтверджено за добу).

Найбільше нових заражень – на Харківщині (+593 осіб, при цьому 10 хворих померли за добу), у Києві (+502 людей, від коронавірусу за добу померли 12 киян), у Хмельницькій області (+328 заражень та 2 смерті за добу), на Житомирщині (+302 випадки за добу, двоє людей з діагнозом Covid-19 померли).

Одужали в Україні 113 507 (+937 осіб за минулу добу).

Активних хворих в Україні на ранок 11 жовтня — 142 555.

Читайте ще: Карантин вихідного дня: в Україні пропонують ввести новий вид обмежень

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

1. Місто Київ — 27 497 осіб інфіковані за весь час (+502 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

2. Харківська область — 24 445 (+593).

3. Львівська область — 22 588 (+202).

4. Одеська область — 16 605 (+160).

5. Чернівецька область — 16 319 (+182).

6. Тернопільська область — 15 798 (+208).

7. Івано-Франківська область — 15 197 (+197).

8. Рівненська область — 14 493 (+234).

9. Київська область — 11 096 (+204).

10. Закарпатська область — 10 850 (+89).

11. Волинська область — 9645 (+118).

12. Хмельницька область — 8792 (+328).

13. Дніпропетровська область — 8781 (+201).

14. Житомирська область — 8326 (+302).

15. Вінницька область — 7569 (+103).

16. Сумська область — 6862 (+229).

17. Донецька область — 5649 (+50).

18. Черкаська область — 5598 (+119).

19. Чернігівська область — 5518 (+93).

20. Запорізька область — 5461 (+115).

21. Миколаївська область — 4546 (+152).

22. Полтавська область — 4377 (+171).

23. Херсонська область — 1892 (+86).

24. Луганська область — 1826 (+114).

25. Кіровоградська область — 1304 (+16).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 жовтня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на ранок 11 жовтня у світі 37,4 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. + 355 тисяч нових випадків за добу.