Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 жовтня

- 11 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 11 жовтня 2020 року — 261 тисяча 034 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 4 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли в Україні 4 972 людини (+85 летальних випадків підтверджено за добу).
Найбільше нових заражень – на Харківщині (+593 осіб, при цьому 10 хворих померли за добу), у Києві (+502 людей, від коронавірусу за добу померли 12 киян), у Хмельницькій області (+328 заражень та 2 смерті за добу), на Житомирщині (+302 випадки за добу, двоє людей з діагнозом Covid-19 померли).
Одужали в Україні 113 507 (+937 осіб за минулу добу).
Активних хворих в Україні на ранок 11 жовтня — 142 555.
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По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
1. Місто Київ — 27 497 осіб інфіковані за весь час (+502 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Харківська область — 24 445 (+593).
3. Львівська область — 22 588 (+202).
4. Одеська область — 16 605 (+160).
5. Чернівецька область — 16 319 (+182).
6. Тернопільська область — 15 798 (+208).
7. Івано-Франківська область — 15 197 (+197).
8. Рівненська область — 14 493 (+234).
9. Київська область — 11 096 (+204).
10. Закарпатська область — 10 850 (+89).
11. Волинська область — 9645 (+118).
12. Хмельницька область — 8792 (+328).
13. Дніпропетровська область — 8781 (+201).
14. Житомирська область — 8326 (+302).
15. Вінницька область — 7569 (+103).
16. Сумська область — 6862 (+229).
17. Донецька область — 5649 (+50).
18. Черкаська область — 5598 (+119).
19. Чернігівська область — 5518 (+93).
20. Запорізька область — 5461 (+115).
21. Миколаївська область — 4546 (+152).
22. Полтавська область — 4377 (+171).
23. Херсонська область — 1892 (+86).
24. Луганська область — 1826 (+114).
25. Кіровоградська область — 1304 (+16).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 11 жовтня у світі 37,4 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. + 355 тисяч нових випадків за добу.