Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 жовтня

Завантажте мобільний додаток сайту

10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних (+108 за добу – це рекорд), 112 570 пацієнтів одужали (+1920). Загалом проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 5 728 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 26 995 осіб інфіковані за весь час (+532 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Харківська область — 23 852 (+510).

Львівська область — 22 386 (+214).

Одеська область — 16 445 (+338).

Чернівецька область — 16 137 (+198).

Тернопільська область — 15 590 (+306).

Івано-Франківська область — 15 000 (+165).

Рівненська область — 14 259 (+278).

Київська область — 10 892 (+203).

Закарпатська область — 10 761 (+132).

Волинська область — 9527 (+154).

Дніпропетровська область — 8580 (+279).

Хмельницька область — 8464 (+402).

Житомирська область — 8024 (+306).

Вінницька область — 7466 (+135).

Сумська область — 6633 (+229).

Донецька область — 5599 (+227).

Черкаська область — 5479 (+130).

Чернігівська область — 5425 (+213).

Запорізька область — 5346 (+174).

Миколаївська область — 4394 (+101).

Полтавська область — 4206 (+285).

Херсонська область — 1806 (+92).

Луганська область — 1712 (+99).

Кіровоградська область — 1288 (+26).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України