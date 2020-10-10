Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 жовтня

10 жовт. 2020
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10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних (+108 за добу – це рекорд), 112 570 пацієнтів одужали (+1920). Загалом проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 5 728 нових випадків.  Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Місто Київ — 26 995 осіб інфіковані за весь час (+532 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Харківська область — 23 852 (+510).
  • Львівська область — 22 386 (+214).
  • Одеська область — 16 445 (+338).
  • Чернівецька область — 16 137 (+198).
  • Тернопільська область — 15 590 (+306).
  • Івано-Франківська область — 15 000 (+165).
  • Рівненська область — 14 259 (+278).
  • Київська область — 10 892 (+203).
  • Закарпатська область — 10 761 (+132).
  • Волинська область — 9527 (+154).
  • Дніпропетровська область — 8580 (+279).
  • Хмельницька область — 8464 (+402).
  • Житомирська область — 8024 (+306).
  • Вінницька область — 7466 (+135).
  • Сумська область — 6633 (+229).
  • Донецька область — 5599 (+227).
  • Черкаська область — 5479 (+130).
  • Чернігівська область — 5425 (+213).
  • Запорізька область — 5346 (+174).
  • Миколаївська область — 4394 (+101).
  • Полтавська область — 4206 (+285).
  • Херсонська область — 1806 (+92).
  • Луганська область — 1712 (+99).
  • Кіровоградська область — 1288 (+26).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: В Україні за добу майже 6 тисяч нових випадків COVID-19 - це знову рекорд

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Автор: NNS - Національна служба новин

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