Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 жовтня

- 10 жовт. 2020
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10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних (+108 за добу – це рекорд), 112 570 пацієнтів одужали (+1920). Загалом проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 5 728 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 26 995 осіб інфіковані за весь час (+532 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Харківська область — 23 852 (+510).
- Львівська область — 22 386 (+214).
- Одеська область — 16 445 (+338).
- Чернівецька область — 16 137 (+198).
- Тернопільська область — 15 590 (+306).
- Івано-Франківська область — 15 000 (+165).
- Рівненська область — 14 259 (+278).
- Київська область — 10 892 (+203).
- Закарпатська область — 10 761 (+132).
- Волинська область — 9527 (+154).
- Дніпропетровська область — 8580 (+279).
- Хмельницька область — 8464 (+402).
- Житомирська область — 8024 (+306).
- Вінницька область — 7466 (+135).
- Сумська область — 6633 (+229).
- Донецька область — 5599 (+227).
- Черкаська область — 5479 (+130).
- Чернігівська область — 5425 (+213).
- Запорізька область — 5346 (+174).
- Миколаївська область — 4394 (+101).
- Полтавська область — 4206 (+285).
- Херсонська область — 1806 (+92).
- Луганська область — 1712 (+99).
- Кіровоградська область — 1288 (+26).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 жовтня до Центру надійшло 5 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 324 914 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: В Україні за добу майже 6 тисяч нових випадків COVID-19 - це знову рекорд
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