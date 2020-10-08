В Україні завантажено 66% ліжок в лікарнях для пацієнтів з COVID-19

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Ліжка в лікарнях для пацієнтів з COVID - 19 в цілому по Україні завантажені на 66%. Про це NNS повідомляє з посиланням на Цензор.нет. Станом на 8 жовтня Київ та 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 та підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок в цілому по Україні становить 66,2%.

Крім того, захворюваність на 100 тис.населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

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