В ЗСУ одинадцята смерть від коронавірусу

Завантажте мобільний додаток сайту

У Збройних силах України зафіксовано одинадцятий летальний випадок від коронавірусу. За добу зареєстровано 63 нові випадки захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, повідомляє Командування медичних сил ЗСУ, інформує NNS з посиланням на Інтерфакс Україна.

"Станом на 10:00 7 жовтня у Збройних силах України гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 709 осіб. Загалом за час пандемії одужали 1 762 людини. На ізоляції (зокрема на самоізоляції) перебувають 797 осіб",

- ідеться в повідомленні медиків на сторінці у Facebook.

Зазначається, що зафіксовано одинадцятий летальний випадок від коронавірусу: помер співробітник ЗСУ (Запорізька область). З 24 вересня він перебував на лікуванні в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні з діагнозом "двостороння полісегментарна пневмонія", проте 6 жовтня його стан різко погіршився у зв'язку з гострою серцевою недостатністю, і розпочалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

"Співробітник ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким і рідним",

- ідеться в повідомленні.

Загалом за минулу добу зареєстровано 63 нові випадки захворювання COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебувають 20 осіб.

Крім того, вдома під наглядом медичної служби перебувають 43 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи зафіксовано рекордну кількість нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу - 4 753, одужали 2 569 пацієнтів, померли за добу 77 раніше захворілих, свідчать дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Раніше ми повідомляли: Рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 жовтня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України