В Україні запустили додаток, який сканує обличчя політиків і показує їхнє досьє

Завантажте мобільний додаток сайту

Одеський осередок громадської організації «Інститут політичної інформації» запустив мобільний застосунок PolitScanner, який допомагає виборцю дізнатися про доходи, діяльність та біографію політика. Для цього потрібно навести камеру на його обличчя, пише Громадське, передає NNS.

Про це у Фейсбук повідомив регіональний представник організації Павло Колотвін.

За його словами, тепер можна не шукати інформацію про кандидата в Google, а навести камеру на його зображення (в тому числі листівки, плакати, сітілайти й т.д.) та швидко отримати інформацію про нього.

Як пояснює Інститут масової інформації з посиланням на пресреліз організації, основу додатка складає технологія розпізнавання облич. Вона спрацьовує, коли людина за допомогою камери свого смартфона сканує обличчя політика на будь-якому рекламному носії. Відразу у застосунку виводиться інформація про цього політика: його декларації, передвиборча програма та біографія.

Активісти зазначають, що працювали над створенням мобільного застосунку протягом року та хотіли зацікавити молодь і активних громадян до політичних процесів в Україні. За їхніми словами, таке рішення є «першим у світі прикладом використання сучасних технологій у політичних процесах».

Зараз застосунок доступний у 13 містах України: в Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Маріуполі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та Кривому Розі. Водночас в громадській організації працюють над тим, щоб розширити список міст.

Як пише Громадське, вони перевірили, що додаток безкоштовно працює як для Android, так і для IOS.

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Нагадуємо:

Місцеві вибори відбудуться одночасно по всій Україні 25 жовтня. Тоді виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

Ці вибори відбудуться за новими правилами — ухвалені зміни до Виборчого кодексу. Зокрема, кандидати у невеликому населеному пункті тепер мають прикріпитися до будь-якої партії; створена гендерна квота, а також з’явилися застави. У невеличкому містечку, де населення не сягає 10 тисяч виборців, кандидат має внести заставу у розмірі 940 гривень.