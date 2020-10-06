Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 жовтня

06 жовт. 2020
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6 жовтня (станом на 9:00) в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних (+90 за добу), 103 401 пацієнт одужав (+ 2 149). Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

За добу зафіксовано 4 348 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 930 випадків;
  • Волинська область — 8 880 випадків;
  • Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
  • Донецька область — 4 561 випадок;
  • Житомирська область — 7 070 випадків;
  • Закарпатська область — 10 317 випадків;
  • Запорізька область — 4 746 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
  • Кіровоградська область — 1 194 випадки;
  • м. Київ — 25 091 випадок;
  • Київська область — 10 099 випадків;
  • Львівська область — 21 494 випадки;
  • Луганська область — 1 333 випадки;
  • Миколаївська область — 3 894 випадки;
  • Одеська область — 15 021 випадок;
  • Полтавська область — 3 270 випадків;
  • Рівненська область — 13 374 випадки;
  • Сумська область — 5 676 випадків;
  • Тернопільська область — 14 610 випадків;
  • Харківська область — 21 451 випадок;
  • Херсонська область — 1 544 випадки;
  • Хмельницька область — 7 263 випадки;
  • Чернівецька область — 15 444 випадки;
  • Черкаська область — 4 687 випадків;
  • Чернігівська область — 4 812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 жовтня до Центру надійшло 4 665 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 301 761 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 жовтня

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Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 жовтня
6 жовтня (станом на 9:00) в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних (+90 за добу), 103 401 пацієнт одужав (+ 2 149). Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє,...
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