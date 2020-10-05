Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 жовтня

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В Україні станом на ранок 5 жовтня 2020 року — 230 тисяч 233 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 3 774 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових хворих за добу виявили на Харківщині (446), у Києві (286), на Сумщині (282), Донеччині (226) та Дніпропетровщині (203).

Померли в Україні від коронавірусу за даними МОЗ 4 430 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні – 101 252 пацієнти (+1 145 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 124 554 людини.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Місто Київ — 24 736 осіб інфіковані за весь час (+286 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Львівська область — 21 294 (+100).

3. Харківська область — 20 964 (+446).

4. Чернівецька область — 15 286 (+163).

5. Одеська область — 14 729 (+190).

6. Тернопільська область — 14 421 (+126).

7. Івано-Франківська область — 14 345 (+113).

8. Рівненська область — 13 248 (+141).

9. Закарпатська область — 10 219 (+51).

10. Київська область — 9918 (+166).

11. Волинська область — 8734 (+143).

12. Дніпропетровська область — 7134 (+203).

13. Хмельницька область — 6968 (+167).

14. Житомирська область — 6934 (+185).

15. Вінницька область — 6822 (+106).

16. Сумська область — 5453 (+282).

17. Чернігівська область — 4677 (+82).

18. Запорізька область — 4630 (+123).

19. Черкаська область — 4550 (+70).

20. Донецька область — 4413 (+226).

21. Миколаївська область — 3819 (+169).

22. Полтавська область — 2965 (+153).

23. Херсонська область — 1496 (+69).

24. Луганська область — 1294 (+6).

25. Кіровоградська область — 1184 (+5).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 5 жовтня у світі 35,4 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 249 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 1 мільйон 041 тисяча людей. Одужали 26 мільйонів 629 тисяч людей.