Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 жовтня

- 05 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 5 жовтня 2020 року — 230 тисяч 233 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 3 774 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше нових хворих за добу виявили на Харківщині (446), у Києві (286), на Сумщині (282), Донеччині (226) та Дніпропетровщині (203).
Померли в Україні від коронавірусу за даними МОЗ 4 430 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні – 101 252 пацієнти (+1 145 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 124 554 людини.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 24 736 осіб інфіковані за весь час (+286 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Львівська область — 21 294 (+100).
3. Харківська область — 20 964 (+446).
4. Чернівецька область — 15 286 (+163).
5. Одеська область — 14 729 (+190).
6. Тернопільська область — 14 421 (+126).
7. Івано-Франківська область — 14 345 (+113).
8. Рівненська область — 13 248 (+141).
9. Закарпатська область — 10 219 (+51).
10. Київська область — 9918 (+166).
11. Волинська область — 8734 (+143).
12. Дніпропетровська область — 7134 (+203).
13. Хмельницька область — 6968 (+167).
14. Житомирська область — 6934 (+185).
15. Вінницька область — 6822 (+106).
16. Сумська область — 5453 (+282).
17. Чернігівська область — 4677 (+82).
18. Запорізька область — 4630 (+123).
19. Черкаська область — 4550 (+70).
20. Донецька область — 4413 (+226).
21. Миколаївська область — 3819 (+169).
22. Полтавська область — 2965 (+153).
23. Херсонська область — 1496 (+69).
24. Луганська область — 1294 (+6).
25. Кіровоградська область — 1184 (+5).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 5 жовтня у світі 35,4 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 249 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 1 мільйон 041 тисяча людей. Одужали 26 мільйонів 629 тисяч людей.