Україна на 10 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

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Україна посіла 10 місце у світі за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН, яке наводить дані Worldometers.

Очолює антирейтинг Індія, в якій понад 100 тисяч нових випадків за добу. Також в антирейтинг потрапили США (41 тисяча випадків за добу) і Франція (14 тисяч випадків).

У загальному списку за кількістю хворих у світі Україна на 25 місці. На сьогодні підтверджено майже 218 тисяч хворих на коронавірус, з них 4,2 тисячі померли.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 4 633 особи, що стало новим антирекордом.

У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що в Україні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

В Україні 1 жовтня оновили зони карантину, в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що збільшення кількості інфікованих коронавірусом громадян до понад 4 тисячі за добу є наслідком «політичних ігор» представників місцевих влад, які намагаються подобатись усім людям перед виборами.

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