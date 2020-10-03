Українцям дозволили відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом

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Національний банк України дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом у додатку "Дія". Про це повідомила пресслужба НБУ, передає NNS.

«Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія"»,

— йдеться в повідомленні НБУ.

Скористатися цим методом зможуть усі українці, які мають біометричні документи – ID-картку та закордонний паспорт.

Як повідомляють в НБУ, для цього їм потрібно встановити застосунок "Дія" на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту за допомогою Системи BankID НБУ.

Що таке цифровий паспорт?

Цифровий паспорт – це цифровий аналог паперових документів у мобільному застосунку "Дія". У електронному вигляді відображається інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт громадянина України. Цифровий паспорт надійніший, ніж звичайний паперовий та не менш надійний, ніж його пластиковий аналог. Він дає можливість отримувати надійні дані про користувача із офіційних державних реєстрів.

Як відбуватиметься новий метод ідентифікації та верифікації клієнта?

Використовувати цей метод банк зможе після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації.

Загалом процес виглядатиме так:

банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в "Дії" через Систему BankID НБУ;

після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах;

через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи;

після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.

Крім того, аналогічно клієнт зможе поділитися копією цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту і у відділенні банку.

Це зменшить час обслуговування клієнта, адже не потрібно буде робити копії паспорту, як це відбувається зараз.

Коли запрацює послуга?

Міністерство цифрової трансформації України планує запустити цей механізм після проведення тестування функціоналу. Водночас банкам знадобиться час для підключення до систем Міністерства цифрової трансформації та налаштування операційних процесів.

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