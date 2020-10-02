З однієї з найбільших клінік Дніпра стався витік даних пацієнтів

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НКЦК при РНБО України виявив витік персональних медичних даних в однієї з найбільших клінік Дніпра, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони, передає NNS.

«Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України під час моніторингу кіберпростору виявив витік інформації з однієї із найбільших приватних клінік міста Дніпро»,

— йдеться в повідомленні.

Серед інформації, що опинилася у відкритому доступі: персональні дані працівників та клієнтів цієї клініки, зокрема ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефон, e-mail, діагнози, дані медичної картки (що становить медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворюванням, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих на COVID-19.

«Аналіз інформації витоку показав, що до вільного доступу потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів»,

— додають в РНБО.

За результатами дослідження було встановлено, що витік стався внаслідок помилок конфігурації в інформаційних системах та базах даних медичного закладу, які мали доступ до Інтернету.

Як зазначають в РНБО, вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але й несанкціонованого внесення змін, включно з модифікацією призначень ліків, результатів аналізів та обстежень, редагування записів в протоколі «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

«З моменту виявлення витоку клініка пасивно реагувала на повідомлення фахівців НКЦК щодо витоку та вразливостей і не докладала зусиль до їх усунення. Дані щодо клієнтів приватної клініки досить довго перебували у вільному доступі»,

— зазначають в РНБО.

Медичний заклад попередили про необхідність усунення вразливості, а також нагадали, що недбале відношення до збереження персональних даних клієнтів є приводом для притягнення правоохоронними органами керівництва приватної клініки до відповідальності.

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