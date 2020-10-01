В Україні не було першої хвилі коронавірусу – Ляшко

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Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні ще не було "як такої першої хвилі" коронавірусу, крім того він поділився думкою, чи потрібно вводити жорсткий карантин. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.ua.

За словами санлікаря, карантин, який впровадили в Україні, дозволив запобігти поширенню та піковому зростанню кількості хворих у короткий проміжок часу.

"У нас не було хвилі, а поступове зростання, з якими ми з системою охорони здоров’я справляємося. Тому першої хвилі, як такої у нас не було. У нас вона була розгалужена: ми піднялись на певний рівень захворюваності і були незначні коливання, але у досить тривалий період часу",

– пояснив Ляшко.

Він наголосив, що знову посилювати карантин у країні не потрібно, оскільки це негативно впливає на економіку.

"Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями, щоб і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася",

– додав Ляшко.

За його даними, уряд хоче підвищити штрафи за порушення протиепідемічних норм, однак нардепи поки не проголосували за цю ініціативу.

Ляшко уточнив, що носіння маски та дотримання соціальної дистанції, "має бути аксіомою до того часу, поки не з’являться імунобіологічні препарати".

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