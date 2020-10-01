В Україні прогнозують до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня

Завантажте мобільний додаток сайту

Найближчими місяцями кількість хворих на COVID-19 може коливатися від 7 до 9 тисяч випадків на день. Про це заявив Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю Суспільному, пише УП Життя, інформує NNS.

"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7 до 9 тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі",

- розповів Ярно Хабіхт.

За його словами, в Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах.

"Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас в школі, працівники одного відділу - ред.), до якого йде багато країн Європи",

- сказав керівник офісу ВООЗ в Україні.

Хабіхт зазначив, що якщо в грудні фіксуватимуть більше 9 тисяч випадків за день, то він буде стурбований більше.

Також, за даними досліджень ВООЗ, лише кожна 4-та особа регулярно миє руки і кожна 3-тя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи.

Крім того, більше 40% осіб досі відвідують масові заходи.

Читайте ще: Знову більше 4000 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 жовтня