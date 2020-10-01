Знову більше 4000 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 жовтня

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В Україні станом на ранок 1 жовтня 2020 року — 208 тисяч 959 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

Найбільша кількість нових випадків — у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеській (+260) областях і Києві (+377).

Померли від коронавірусу в Україні 4 193 людини (+64 летальних випадки подтверждено за добу).

Одужали в Україні від коронавірусу — 94 443 пацієнти (+2 083 людини за добу).

Досі хворіють в Україні — 114 392 особи.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Місто Київ — 23 155 осіб інфіковані за весь час (+377 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Львівська область — 20 590 (+240).

3. Харківська область — 19 128 (+450).

4. Чернівецька область — 14 605 (+159).

5. Івано-Франківська область — 13 837 (+137).

6. Одеська область — 13 789 (+260).

7. Тернопільська область — 13 767 (+253).

8. Рівненська область — 12 554 (+143).

9. Закарпатська область — 9918 (+99).

10. Київська область — 9279 (+140).

11. Волинська область — 8194 (+135).

12. Вінницька область — 6308 (+114).

13. Хмельницька область — 6188 (+120).

14. Дніпропетровська область — 6088 (+266).

15. Житомирська область — 6088 (+165).

16. Сумська область — 4435 (+212).

17. Чернігівська область — 4254 (+127).

18. Черкаська область — 4165 (+143).

19. Запорізька область — 4128 (+133).

20. Донецька область — 3557 (+80).

21. Миколаївська область — 3270 (+107).

22. Полтавська область — 2345 (+114).

23. Херсонська область — 1168 (+34).

24. Кіровоградська область — 1127 (+19).

25. Луганська область — 1091 (+42).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 1 жовтня у світі 34,1 мільйони людей були інфіковані коронавірусом. + 313 тисяч нових випадків за добу.