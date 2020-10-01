Знову більше 4000 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 жовтня

- 01 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 1 жовтня 2020 року — 208 тисяч 959 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!
Найбільша кількість нових випадків — у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеській (+260) областях і Києві (+377).
Померли від коронавірусу в Україні 4 193 людини (+64 летальних випадки подтверждено за добу).
Одужали в Україні від коронавірусу — 94 443 пацієнти (+2 083 людини за добу).
Досі хворіють в Україні — 114 392 особи.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 23 155 осіб інфіковані за весь час (+377 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Львівська область — 20 590 (+240).
3. Харківська область — 19 128 (+450).
4. Чернівецька область — 14 605 (+159).
5. Івано-Франківська область — 13 837 (+137).
6. Одеська область — 13 789 (+260).
7. Тернопільська область — 13 767 (+253).
8. Рівненська область — 12 554 (+143).
9. Закарпатська область — 9918 (+99).
10. Київська область — 9279 (+140).
11. Волинська область — 8194 (+135).
12. Вінницька область — 6308 (+114).
13. Хмельницька область — 6188 (+120).
14. Дніпропетровська область — 6088 (+266).
15. Житомирська область — 6088 (+165).
16. Сумська область — 4435 (+212).
17. Чернігівська область — 4254 (+127).
18. Черкаська область — 4165 (+143).
19. Запорізька область — 4128 (+133).
20. Донецька область — 3557 (+80).
21. Миколаївська область — 3270 (+107).
22. Полтавська область — 2345 (+114).
23. Херсонська область — 1168 (+34).
24. Кіровоградська область — 1127 (+19).
25. Луганська область — 1091 (+42).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 1 жовтня у світі 34,1 мільйони людей були інфіковані коронавірусом. + 313 тисяч нових випадків за добу.