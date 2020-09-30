Вперше більше 4 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 вересня

- 30 вер. 2020
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В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу, повідомляє NNS з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
30 вересня (станом на 9:00) в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних (+64), 92 360 пацієнтів одужало (+2110 – це рекорд). Загалом проведено 2 278 248 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 22 778 осіб інфіковані за весь час (+219 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 20 350 (+265).
- Харківська область — 18 678 (+549).
- Чернівецька область — 14 446 (+166).
- Івано-Франківська область — 13 700 (+123).
- Одеська область — 13 529 (+179).
- Тернопільська область — 13 514 (+211).
- Рівненська область — 12 411 (+109).
- Закарпатська область — 9819 (+84).
- Київська область — 9139 (+143).
- Волинська область — 8059 (+148).
- Вінницька область — 6194 (+132).
- Хмельницька область — 6068 (+172).
- Житомирська область — 5923 (+97).
- Дніпропетровська область — 5822 (+271).
- Сумська область — 4223 (+215).
- Чернігівська область — 4127 (+28).
- Черкаська область — 4022 (+141).
- Запорізька область — 3995 (+100).
- Донецька область — 3477 (+345).
- Миколаївська область — 3163 (+89).
- Полтавська область — 2231 (+124).
- Херсонська область — 1134 (+50).
- Кіровоградська область — 1108 (+18).
- Луганська область — 1049 (+49).
Серед лідерів в антирейтингу: Харківська область, Донецька область і Дніпропетровська область.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 вересня до Центру надійшло 4 551 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 275 229 повідомлень про підозру на COVID-19.
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