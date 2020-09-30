Вперше більше 4 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 вересня

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В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу, повідомляє NNS з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

30 вересня (станом на 9:00) в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних (+64), 92 360 пацієнтів одужало (+2110 – це рекорд). Загалом проведено 2 278 248 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 22 778 осіб інфіковані за весь час (+219 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Львівська область — 20 350 (+265).

Харківська область — 18 678 (+549).

Чернівецька область — 14 446 (+166).

Івано-Франківська область — 13 700 (+123).

Одеська область — 13 529 (+179).

Тернопільська область — 13 514 (+211).

Рівненська область — 12 411 (+109).

Закарпатська область — 9819 (+84).

Київська область — 9139 (+143).

Волинська область — 8059 (+148).

Вінницька область — 6194 (+132).

Хмельницька область — 6068 (+172).

Житомирська область — 5923 (+97).

Дніпропетровська область — 5822 (+271).

Сумська область — 4223 (+215).

Чернігівська область — 4127 (+28).

Черкаська область — 4022 (+141).

Запорізька область — 3995 (+100).

Донецька область — 3477 (+345).

Миколаївська область — 3163 (+89).

Полтавська область — 2231 (+124).

Херсонська область — 1134 (+50).

Кіровоградська область — 1108 (+18).

Луганська область — 1049 (+49).

Серед лідерів в антирейтингу: Харківська область, Донецька область і Дніпропетровська область.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 вересня до Центру надійшло 4 551 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 275 229 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 вересня

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