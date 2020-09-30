Вперше більше 4 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 вересня

30 вер. 2020
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В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу, повідомляє NNS з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

30 вересня (станом на 9:00) в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних (+64), 92 360 пацієнтів одужало (+2110 – це рекорд). Загалом проведено 2 278 248 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Місто Київ — 22 778 осіб інфіковані за весь час (+219 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Львівська область — 20 350 (+265).
  • Харківська область — 18 678 (+549).
  • Чернівецька область — 14 446 (+166).
  • Івано-Франківська область — 13 700 (+123).
  • Одеська область — 13 529 (+179).
  • Тернопільська область — 13 514 (+211).
  • Рівненська область — 12 411 (+109).
  • Закарпатська область — 9819 (+84).
  • Київська область — 9139 (+143).
  • Волинська область — 8059 (+148).
  • Вінницька область — 6194 (+132).
  • Хмельницька область — 6068 (+172).
  • Житомирська область — 5923 (+97).
  • Дніпропетровська область — 5822 (+271).
  • Сумська область — 4223 (+215).
  • Чернігівська область — 4127 (+28).
  • Черкаська область — 4022 (+141).
  • Запорізька область — 3995 (+100).
  • Донецька область — 3477 (+345).
  • Миколаївська область — 3163 (+89).
  • Полтавська область — 2231 (+124).
  • Херсонська область — 1134 (+50).
  • Кіровоградська область — 1108 (+18).
  • Луганська область — 1049 (+49).

Серед лідерів в антирейтингу: Харківська область, Донецька область і Дніпропетровська область. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 вересня до Центру надійшло 4 551 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 275 229 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Вперше більше 4 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 вересня

Вперше більше 4 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 вересня
В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу, повідомляє NNS з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
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